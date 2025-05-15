Трамп заявил, что именно США выиграли Вторую мировую войну

«И здесь кризис не только экономический, не только политический. Но нравственный, моральный, духовный. Раньше над ними смеялись, что они географию не знают. На сегодняшний момент, к сожалению, американский народ, американская нация, американское государство не знает свою собственную историю. Может быть, оно даже хуже знает собственную историю, нежели географию международную. Потому что ездить они хотя бы ездят, хотя бы из туристических поездок привозят знания о том, что Земля не плоская. Но что касается истории, в том числе, истории Второй мировой войны, они ничего не знают», — объяснила Захарова.