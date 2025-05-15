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Экс-премьер Молдавии высказался о ситуации с сельским хозяйством

КИШИНЕВ, 15 мая — РИА Новости. Власти Молдавии из-за своей некомпетентности обрекают на уничтожение сельское хозяйство, заявил экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.

Источник: © РИА Новости

«Правительство партии “Действие и солидарность” своей хронической некомпетентностью практически полностью уничтожило животноводческий сектор и молочную промышленность. Это означает экономическое банкротство села, массовую потерю рабочих мест и ускорение миграции. В прошлом году в Молдавии было закрыто 33 тысячи рабочих мест, из которых 31 тысяча — в сельском хозяйстве», — написал Филат в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в 2015 году Молдавия производила 120 тысяч тонн молочной продукции — этого бы хватило, чтобы покрыть уровень сегодняшнего потребления. Однако на сегодняшний день более 40% потребляемой молочной продукции импортируется, поскольку поголовье молочных коров сократилось на 25%, достигнув самого низкого уровня за последние 75 лет.

«Эта медленная смерть молдавских сёл больше не может быть проигнорирована. Сегодня речь идёт не о цифрах. Речь идёт об экономических преступлениях, совершаемых на глазах у всех. И о медленной смерти сельской Молдовы, на которую бессильно взирает слепое, глухое и немое правительство, не способное остановить крупнейший исход населения в истории нашей страны», — подчеркнул Филат.

Ранее на проблемы в сельском хозяйстве жаловались и сами фермеры. Ассоциация «Сила фермеров» в начале мая просила власти ввести режим ЧП в сфере сельского хозяйства из-за заморозков. А представители Ассоциации производителей и экспортёров фруктов Молдавии во вторник обратились к министерству с просьбой завершить оценку ущерба от заморозков и предоставить компенсации пострадавшим производителям, оценив убытки в 42 миллиона долларов.