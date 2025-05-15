Экс-премьер Молдавии высказался о ситуации с сельским хозяйством

«Эта медленная смерть молдавских сёл больше не может быть проигнорирована. Сегодня речь идёт не о цифрах. Речь идёт об экономических преступлениях, совершаемых на глазах у всех. И о медленной смерти сельской Молдовы, на которую бессильно взирает слепое, глухое и немое правительство, не способное остановить крупнейший исход населения в истории нашей страны», — подчеркнул Филат.