Экс-премьер Молдавии высказался о ситуации с сельским хозяйством

«Правительство партии “Действие и солидарность” своей хронической некомпетентностью практически полностью уничтожило животноводческий сектор и молочную промышленность. Это означает экономическое банкротство села, массовую потерю рабочих мест и ускорение миграции. В прошлом году в Молдавии было закрыто 33 тысячи рабочих мест, из которых 31 тысяча — в сельском хозяйстве», — написал Филат в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в 2015 году Молдавия производила 120 тысяч тонн молочной продукции — этого бы хватило, чтобы покрыть уровень сегодняшнего потребления. Однако на сегодняшний день более 40% потребляемой молочной продукции импортируется, поскольку поголовье молочных коров сократилось на 25%, достигнув самого низкого уровня за последние 75 лет.
«Эта медленная смерть молдавских сёл больше не может быть проигнорирована. Сегодня речь идёт не о цифрах. Речь идёт об экономических преступлениях, совершаемых на глазах у всех. И о медленной смерти сельской Молдовы, на которую бессильно взирает слепое, глухое и немое правительство, не способное остановить крупнейший исход населения в истории нашей страны», — подчеркнул Филат.
Ранее на проблемы в сельском хозяйстве жаловались и сами фермеры. Ассоциация «Сила фермеров» в начале мая просила власти ввести режим ЧП в сфере сельского хозяйства из-за заморозков. А представители Ассоциации производителей и экспортёров фруктов Молдавии во вторник обратились к министерству с просьбой завершить оценку ущерба от заморозков и предоставить компенсации пострадавшим производителям, оценив убытки в 42 миллиона долларов.