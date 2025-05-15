Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года

Согласно тексту документа, Путин продлил указ «О введении в действие плана обороны Российской Федерации на 2021−2025 годы» на два года.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.
Министр финансов РФ Антон Силуанов 28 апреля сообщил, что основным приоритетом бюджетной политики России до 2030 года является обеспечение обороноспособности и поддержка граждан страны. По его словам, на данный момент в полном объеме также восполняются потребности страны в обеспечении нужд специальной военной операции.