Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года

Министр финансов РФ Антон Силуанов 28 апреля сообщил, что основным приоритетом бюджетной политики России до 2030 года является обеспечение обороноспособности и поддержка граждан страны. По его словам, на данный момент в полном объеме также восполняются потребности страны в обеспечении нужд специальной военной операции.