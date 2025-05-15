Что известно о секретной ядерной базе США в Гренландии

Подробности о секретном объекте
Тайная база располагается на северо-западе Гренландии. Ее начали строить в 1959 году в рамках реализации масштабного проекта Iceworm («Ледяной червь»). Концепция проекта включала создание сети площадок для запуска ядерных ракет, скрытых подо льдом Арктики, сообщает RTVI.
Официально объект презентовался как исследовательский центр, который возвели по новаторским технологиям. Уровень секретности базы был настолько высок, что о ее настоящем предназначении знали далеко не все сотрудники.
Для комфортного проживания служащих на базе обустроили лагерь со спальными помещениями, туалетами, столовой, спортзалом и лабораторией. Планировалось, что одновременно в «Лагере века» смогут жить около 200 человек.
Энергетические ресурсы базы обеспечивал ядерный реактор. Его транспортировка в Гренландию была крайне сложной. Только по льду его пришлось везти около 200 км. И это в условиях строжайшей секретности.
Правительство Дании даже не догадывалось о том, что на автономной территории Королевства США строят ядерный объект. Страна заявила о своем безъядерном статусе и поддержке безъядерной зоны Арктики.
The Wall Street Journal удалось найти сотрудника секретной базы. Врач Роберт Вайс рассказал журналистам, что являлся сотрудником объекта в 1962 году. По его словам, он неделями жил в подземных помещениях базы, так как снаружи была крайне низкая температура, которая доходила до 50 градусов мороза. Во внутренних помещениях лагеря, как вспоминает доктор, было тепло, в столовой предлагали разнообразное питание.
«С этой точки зрения, жить было не очень тяжело», — цитирует его слова WSJ.
Роберт Вайс добавил, что суровая природа, отсутствие вокруг растительности и женщин стали причиной рождения шутки на базе о том, что «за каждым деревом стоит красивая девушка».
По информации WSJ, за время деятельности «Лагеря века» там работала только одна представительница прекрасного пола — медик из Дании.
Вайс уточнил, что был уверен, что база — научно-исследовательская станция, и не догадывался о том, что там может базироваться стратегическое вооружение.
Почему секретную базу США в Гренландии закрыли
«Лагерь века» непрерывно работал только с 1960 по 1964 годы. Затем его перевели на летний режим деятельности. Закрыли объект в 1967 году. Пентагон решил, что финансировать базу и тем более держать там стратегическое вооружение не имеет смысла. Ледяной покров, под которым располагался военный объект, был нестабильным и мог разрушить подземные хранилища оружия.
Спустя десятилетия о станции все забыли. Поверх объекта нарос слой льда, толщина которого на сегодня превышает 30 метров.
Военное назначение «Лагеря века» Пентагон держал в тайне до 1996 года. В 1997 году США предоставили Датскому институту международных отношений пакет документации о секретном объекте и его настоящем предназначении.
«Это как пролетать над другой планетой, когда трудно представить, чтобы кто-то или что-то смогло там выжить», — рассказал ученый NASA Чад Грин.
Телеканал CNN объяснил, что возведение «города» подо льдом в Гренландии можно смело считать «беспрецедентным инженерным подвигом». Даже в настоящее время полярные станции строятся надо льдом. В конце 1950-х годов американцы смогли проложить тоннели и построить большой лагерь под ледяной толщей.
Строительство и функционирование объекта не прошло бесследно для экологии Гренландии. Во время эксплуатации ядерного реактора, который обеспечивал энерго- и теплоснабжение секретной базы, в ледяные завалы сливали радиоактивные стоки. Сейчас они остаются погребенными под толщей льда, но что с ними будет дальше — неизвестно. Пока ученые делают прогнозы, что ледяной покров на этом участке острова не будет таять как минимум до 2100 года.