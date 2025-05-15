Что известно о секретной ядерной базе США в Гренландии

«Лагерь века» непрерывно работал только с 1960 по 1964 годы. Затем его перевели на летний режим деятельности. Закрыли объект в 1967 году. Пентагон решил, что финансировать базу и тем более держать там стратегическое вооружение не имеет смысла. Ледяной покров, под которым располагался военный объект, был нестабильным и мог разрушить подземные хранилища оружия.