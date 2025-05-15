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Губернатор Кубани: Медиаотрасль края за последние пять лет заметно укрепилась

Юбилейный форум кубанской журналистики проходит в Сочи.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пятый форум кубанской журналистики проходит в Сочи. Участников поприветствовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Медиаотрасль края за последние пять лет укрепила свои позиции. Журналисты, формируя общественное мнение, сохраняют независимость, не прогибаются под конъектуру рынка. Так и должно быть. Репортаж — это не товар, а точка зрения журналиста, основанная на фактах. Объективность никому не должна быть по карману, иначе про честную прессу можно забыть. СМИ — это четвертая власть», — сказал глава региона на встрече с журналистами.

Как отметил губернатор, в регионе поддерживают краевые и районные редакции. Например, в Краснодаре открыли Дом журналистики.

Журналистов поблагодарили за достойное освещение тем о 80-летии Великой Победы, героях СВО, а также за противостояние фейкам, связанным с разливом мазута в Черном море.