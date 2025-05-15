Губернатор Кубани: Медиаотрасль края за последние пять лет заметно укрепилась

«Медиаотрасль края за последние пять лет укрепила свои позиции. Журналисты, формируя общественное мнение, сохраняют независимость, не прогибаются под конъектуру рынка. Так и должно быть. Репортаж — это не товар, а точка зрения журналиста, основанная на фактах. Объективность никому не должна быть по карману, иначе про честную прессу можно забыть. СМИ — это четвертая власть», — сказал глава региона на встрече с журналистами.