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Дрозденко перечислил три столицы Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что в 2025 году у 47-го региона не одна, а три столицы. Об этом он сообщил в четверг, 15 мая, в своем телеграм-канале.

«Гатчина, по уставу. Кириши — столица дня рождения Ленобласти. Тихвин — столица Серебряного ожерелья России», — написал глава региона, отметив значимость в жизни региона третьего города.

Так, Тихвин был выбран центральным городом туристского проекта в 2025 году. В городе расположены объекты, которые составляют золотой фонд не только региона, но и всего Северо-Запада. В их числе Успенский мужской монастырь XVI века, дом-музей Римского-Корсакова и Тихвинская водная система XIX века, создание которой запланировал еще Петр I.

Со слов губернатора, Ленобласть будет финансово поддерживать мероприятия третьей столицы по привлечению туристов в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Церемония наделения соответствующим статусом запланирована на 9 июля. «Это день явления Тихвинской иконы Божьей матери и день ее счастливого возвращения», — добавил Дрозденко.

Ранее «Фонтанка» писала, что Гатчина больше двух лет шла к статусу столицы Ленобласти.