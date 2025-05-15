Дрозденко перечислил три столицы Ленобласти

Так, Тихвин был выбран центральным городом туристского проекта в 2025 году. В городе расположены объекты, которые составляют золотой фонд не только региона, но и всего Северо-Запада. В их числе Успенский мужской монастырь XVI века, дом-музей Римского-Корсакова и Тихвинская водная система XIX века, создание которой запланировал еще Петр I.