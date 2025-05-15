Поддержка многодетных семей в Калининградской области: новые меры и результаты

Значительное увеличение числа получателей связано с изменением условий программы: с 1 июля 2024 года капитал предоставляется без учета уровня дохода семьи. Для сравнения, в 2024 году сертификаты оформили 2 120 семей, что в 2,5 раза превышает показатели 2023 года.