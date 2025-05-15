Поддержка многодетных семей в Калининградской области: новые меры и результаты

Значительное увеличение числа получателей связано с изменением условий программы: с 1 июля 2024 года капитал предоставляется без учета уровня дохода семьи. Для сравнения, в 2024 году сертификаты оформили 2 120 семей, что в 2,5 раза превышает показатели 2023 года.
Размеры областного материнского капитала различаются в зависимости от количества детей:
— 100 тысяч рублей при рождении третьего и четвертого ребенка;
— 200 тысяч рублей при рождении пятого и последующих детей;
— 1 миллион рублей при одновременном рождении трех и более детей.
Средства можно использовать на широкий спектр нужд: от улучшения жилищных условий до покупки бытовой техники. Наиболее популярным направлением использования средств остается приобретение мебели и бытовой техники.
За 14 лет действия программы сертификаты получили более 21,5 тысячи семей. В федеральном реестре многодетных семей сейчас зарегистрировано 15 830 семей из Калининградской области.
Новые меры поддержки 2025 года включают:
— 50% компенсацию на обучение детей в вузах и колледжах (оформлено 352 заявления);
— единовременную выплату 300 тысяч рублей для молодых семей при рождении третьего ребенка (оформлено 84 заявления);
— ежемесячные денежные выплаты для более 13 тысяч семей;
— школьную выплату для детей 6−18 лет (назначается автоматически).
С 1 июля 2025 года вводится новая мера — денежная выплата взамен земельного участка для семей, состоящих на учете для его получения.
Получить подробную информацию о мерах поддержки можно в Центре социальной поддержки населения или по телефону «открытой линии» регионального правительства: 8−800−201−39−00 (добавочный «3»).