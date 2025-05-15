В Красноярском крае увеличат штрафы за нарушение тишины

Инициатива ужесточить наказание поступила из краевой полиции. Она предполагает увеличение административного штрафа за повторные нарушения в два раза. Таким образом люди заплатят 4−5 тыс. рублей, должностные лица — 25−50 тыс. рублей, а юридических могут оштрафовать на 35−70 тыс. рублей. Эти изменения направлены на создание более комфортной городской среды.
Напомним, в 2024 году закон о тишине в Красноярском крае уже несколько раз изменяли Так теперь официально запрещено шуметь с 22:00 до 9:00, а по воскресеньям — в течение всего дня запрещены строительные и ремонтные работы. Также полиция получила право составлять протоколы и выписывать штрафы за нарушение закона о тишине непосредственно на месте вызова, тогда как ранее этим занималась административная комиссия. Это нововведение позволило повысить оперативность и эффективность реагирования на жалобы о шуме.
Внесены исключения для проведения круглосуточных строительных работ, связанных с возведением метро в жилых районах. Для таких работ установлены специальные графики и меры контроля, чтобы минимизировать неудобства. Уточнены нормативы допустимого уровня шума в жилых домах и новостройках, а также правила проведения ремонтных работ и мероприятий с учетом времени суток и выходных дней.
По мнению разработчиков, закон о тишине в Красноярском крае устанавливает чёткие временные рамки, когда запрещено шуметь, и предусматривает строгие меры ответственности за их нарушение, нарушители регулярно привлекаются к административной ответственности с наложением штрафов.
«Надо довести информацию о повышении штрафов до населения, нужно вести себя адекватно тем нормам, которые приняты на территории Красноярского края, особенно в летний период. Правила существуют для всех, поэтому надо их соблюдать», — отметил депутат парламента края Сергей Зяблов.
Во втором чтении депутаты приняли также законопроект, который наделяет административные комиссии правом составлять протоколы о правонарушениях в сфере градостроительной деятельности. Для должностных лиц органов исполнительной власти, контролирующих эту деятельность, предлагается исключить это право по некоторым позициям.
Согласно статистике, за период с 2010 по 2021 годы, административными комиссиями было составлено и рассмотрено 737 протоколов за нарушение градостроительных норм. При этом с июня 2022 года мировым судьям не поступило ни одного протокола по таким правонарушениям.