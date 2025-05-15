В Красноярском крае увеличат штрафы за нарушение тишины

Напомним, в 2024 году закон о тишине в Красноярском крае уже несколько раз изменяли Так теперь официально запрещено шуметь с 22:00 до 9:00, а по воскресеньям — в течение всего дня запрещены строительные и ремонтные работы. Также полиция получила право составлять протоколы и выписывать штрафы за нарушение закона о тишине непосредственно на месте вызова, тогда как ранее этим занималась административная комиссия. Это нововведение позволило повысить оперативность и эффективность реагирования на жалобы о шуме.