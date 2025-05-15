Губернатор Бочаров встретился с делегатами Ассоциации городов Поволжья

Рабочую встречу с делегатами, представляющими муниципальные образования других субъектов России, 15 мая провел губернатор Андрей Бочаров.
В Ассоциацию городов Поволжья сегодня входят 32 города, в которых проживает в общей сложности 15,8 млн человек. Волгоград стал платформой для детального обсуждения и обмена опытом между представителями муниципалитетов. В рамках трехдневной программы, начавшейся накануне, глава Волгограда Владимир Марченко уже ознакомил гостей с планами развития волгоградской агломерации на ближайшее десятилетие. В центре внимания Общего собрания — вопросы, связанные с проведением в городах Поволжья Года Защитника Отечества, успешные практики военно-патриотического воспитания молодежи и реализации проектов комплексного развития территорий.
«Для нас большая честь проводить общее собрание в Триумфальном зале музея-панорамы “Сталинградская битва” — в одном из важнейших мест, посвященных истории Великой Отечественной войны», — отметил председатель Ассоциации городов Поволжья Ратмир Мавлиев.
Участников мероприятия, а в их лице всех жителей городов, регионов, объединенных великой русской рекой Волгой, поприветствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он отметил символизм встречи на легендарной сталинградской земле в год 80-летия Великой Победы.
«Для всех нас волжская земля легендарного города — родная. Уверен, знаю, что принимающая сторона в лице города делает всё, чтобы все мероприятия прошли на высоком уровне, и вы смогли не только решить стоящие задачи, обменяться мнениями по актуальным вопросам развития городов, но и ближе познакомиться, выстроить конструктивные взаимоотношения, познакомиться с городом, планом его развития, увезти домой частичку его любви, уважения со стороны горожан, жителей Волгоградской области», — отметил Андрей Бочаров.
Глава региона особо подчеркнул, что сегодня на потомках Поколения Победителей лежит огромная ответственность по сохранению исторического наследия. Сегодня наследники Великой Победы, защитников Сталинграда, с честью выполняют свой долг, проявляют мужество и героизм, с оружием в руках защищая Родину от современных фашистов и нацистов.
Участники встречи минутой молчания почтили память героев. Губернатор акцентировал внимание на важности передачи достоверных исторических сведений грядущим поколениям. Существенный вклад внесла книга исторической памяти «Сталинград. Без срока давности». Андрей Бочаров вручил экземпляры этого издания представителям муниципалитетов. Напомним, в конце апреля первый экземпляр был подарен Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
«Уважаемые товарищи, именно здесь, буквально через дорогу от музея-панорамы “Сталинградская битва”, на легендарном Доме Павлова есть надпись, ставшая без преувеличения крылатой, — “Отстоим, отстроим родной Сталинград” — чем мы в том числе сейчас и занимаемся. Для нас это настоящий девиз, наказ фронтовиков и ветеранов, — акцентировал Андрей Бочаров. — И сегодня, в рамках большого Совета поволжских городов, хотел бы поделиться нашими подходами в реализации проектов развития, обсудить проблемные вопросы и возможные пути их решения, сформировать предложения, направленные на реализацию проектов по сбережению и оздоровлению нашей великой реки Волги».
Добавим, что в рамках мероприятий форума запланированы ознакомительные поездки по историческим местам Волгограда и визит в оборонно-спортивный лагерь «Авангард», являющийся федеральным центром военно-патриотического воспитания. Волгоградская область делится опытом в осуществлении проектов, направленных на благоустройство общественных территорий и защиту культурного достояния.
Ассоциация городов Поволжья, основанная в 1998 году, объединяет муниципальные образования, расположенные на берегах Волги. Волгоград стал частью ассоциации в 2005 году, а глава города-героя Владимир Марченко входит в правление организации.