Губернатор Бочаров встретился с делегатами Ассоциации городов Поволжья

«Уважаемые товарищи, именно здесь, буквально через дорогу от музея-панорамы “Сталинградская битва”, на легендарном Доме Павлова есть надпись, ставшая без преувеличения крылатой, — “Отстоим, отстроим родной Сталинград” — чем мы в том числе сейчас и занимаемся. Для нас это настоящий девиз, наказ фронтовиков и ветеранов, — акцентировал Андрей Бочаров. — И сегодня, в рамках большого Совета поволжских городов, хотел бы поделиться нашими подходами в реализации проектов развития, обсудить проблемные вопросы и возможные пути их решения, сформировать предложения, направленные на реализацию проектов по сбережению и оздоровлению нашей великой реки Волги».