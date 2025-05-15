Глава Крыма Аксенов предложил ужесточить трудовую миграционную политику

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о планах внести на рассмотрение Государственной Думы РФ законодательную инициативу, направленную на ужесточение контроля за трудовой миграцией в России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, текущая миграционная политика требует значительных изменений для национальной безопасности и общественного порядка.
Аксенов подчеркнул необходимость введения ряда ограничений. В частности, он предложил запретить мигрантам привозить с собой семьи и исключить возможность получения российского гражданства на основании трудовой визы.
«Приехали — поработали — спасибо — до свидания», — отметил политик.
Кроме того, Сергей Аксенов акцентировал внимание на необходимости пресечения попыток формирования этнических анклавов (ред. — небольшая часть географической территории с высокой этнической концентрацией) на территории России.
«Уверен, ужесточение миграционной политики — это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности», — добавил Сергей Аксенов.