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Глава Крыма Аксенов предложил ужесточить трудовую миграционную политику

Сергей Аксенов намерен представить на федеральном уровне инициативу.

Источник: AP 2024

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о планах внести на рассмотрение Государственной Думы РФ законодательную инициативу, направленную на ужесточение контроля за трудовой миграцией в России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, текущая миграционная политика требует значительных изменений для национальной безопасности и общественного порядка.

Аксенов подчеркнул необходимость введения ряда ограничений. В частности, он предложил запретить мигрантам привозить с собой семьи и исключить возможность получения российского гражданства на основании трудовой визы.

«Приехали — поработали — спасибо — до свидания», — отметил политик.

Кроме того, Сергей Аксенов акцентировал внимание на необходимости пресечения попыток формирования этнических анклавов (ред. — небольшая часть географической территории с высокой этнической концентрацией) на территории России.

«Уверен, ужесточение миграционной политики — это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности», — добавил Сергей Аксенов.