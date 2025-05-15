Лавров: страны Европы не хотят мира на Украине

«Множество свидетельств того, что ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель, и особенно Лондон, очень не хотят вообще никакого мира на Украине. Они решают, что раз Соединенные Штаты отходят от активной поддержки, это, кстати, будет проецироваться и на НАТО, то Европе надо думать о себе… В этой ситуации у них по-прежнему, по нашей информации, разговоры между собой идут напрямую: нельзя прекращать мобилизацию Европы против России», — сказал он.