Мединский заявил о готовности к компромиссам в переговорах с Украиной

«Готовы к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению. У нас рабочий настрой, здесь присутствуют в составе делегации руководящий состав всех заинтересованных ведомств», — сказал Мединский, отвечая на вопросы журналистов. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».