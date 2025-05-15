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Мединский заявил о готовности к компромиссам в переговорах с Украиной

По словам Мединского, у российской делегации «рабочий настрой».

Источник: РИА "Новости"

Россия готова к компромиссам в переговорах с Украиной. Об этом заявил глава делегации России Владимир Мединский.

«Готовы к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению. У нас рабочий настрой, здесь присутствуют в составе делегации руководящий состав всех заинтересованных ведомств», — сказал Мединский, отвечая на вопросы журналистов. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Журналисты обратили внимание, что делегация Украины до сих пор не прибыла в Стамбул. «Спросите украинскую делегацию, по-моему они в Анкаре сейчас», — ответил Мединский.

Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной и в 2022 году. Вместе с ним сегодня в Стамбул прибыли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.