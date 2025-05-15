В Башкирии депутата сняли с должности в связи с утратой доверия

Факт нарушения антикоррупционного законодательства был выявлен в администрации Шариповского сельсовета. Депутат сельсовета не предоставила в срок сведения о доходах в отношении себя и супруга. В адрес председателя было вынесено представление с требованием досрочно прекратить полномочия депутата по компрометирующим основаниям. Однако женщине всего лишь объявили предупреждение.