Хабиров отправился в Москву на важную встречу

Как отметил руководитель региона на своей личной странице в социальных сетях, при поддержке «Единой России» в регионе успешно реализуются важные социальные инициативы: строительство и капитальный ремонт школ, замена фельдшерско-акушерских пунктов, модернизация почтовых отделений, оснащение учреждений культуры и благоустройство общественных пространств.