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Хабиров отправился в Москву на важную встречу

Глава Башкирии встретился в Москве с секретарем Генсовета «Единой России».

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров провел рабочую встречу с секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым. В ходе переговоров стороны обсудили деятельность регионального отделения партии и ход реализации партийных проектов в республике.

Как отметил руководитель региона на своей личной странице в социальных сетях, при поддержке «Единой России» в регионе успешно реализуются важные социальные инициативы: строительство и капитальный ремонт школ, замена фельдшерско-акушерских пунктов, модернизация почтовых отделений, оснащение учреждений культуры и благоустройство общественных пространств.

Особое внимание было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. Хабиров подчеркнул значительную роль волонтерских штабов имени Минигали Шаймуратова, работающих во всех 63 местных отделениях партии.

— Волонтеры участвуют в формировании гумконвоев, оказывают бытовую, психологическую помощь родным и близким наших защитников. Благодарю Владимира Владимировича за поддержку Башкортостана, наших жителей, — заявил Радий Хабиров.