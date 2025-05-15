Паслер поручил достроить три учреждения культуры на Урале в 2026 году

Денис Паслер обратил внимание подчинённых на необходимость неукоснительного исполнения сроков строительства этих объектов. Глава областного минкультуры Светлана Учайкина и главы муниципалитетов рассказали ему о ходе строительных работ. Известно, что в Кировграде и Каменноозёрском строительство идёт в установленные сроки. Дом культуры в Каменноозёрском, площадь которого превышает 500 квадратных метров, включает в себя библиотеку, зал для общественных мероприятий, кабинеты для хореографии и кружковой работы, костюмерную и гримёрную. Проектная мощность объекта составляет 49 мест. Там уже выполнено устройство окон, кровли и каркаса здания, идут отделочные работы внутри. Завершить работы планируется в третьем квартале 2026 года.