Паслер поручил достроить три учреждения культуры на Урале в 2026 году

Врио свердловского губернатора Денис Паслер поручил завершить в 2026 году возведение трёх учреждений культуры. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Разговор об этом шёл 15 мая на заседании регионального правительства. В Гарях возводят культурно-досуговый центр, а в Каменнозёрском — дом культуры. Кроме того, в Кировграде ведётся строительство центра культурного развития.
Денис Паслер обратил внимание подчинённых на необходимость неукоснительного исполнения сроков строительства этих объектов. Глава областного минкультуры Светлана Учайкина и главы муниципалитетов рассказали ему о ходе строительных работ. Известно, что в Кировграде и Каменноозёрском строительство идёт в установленные сроки. Дом культуры в Каменноозёрском, площадь которого превышает 500 квадратных метров, включает в себя библиотеку, зал для общественных мероприятий, кабинеты для хореографии и кружковой работы, костюмерную и гримёрную. Проектная мощность объекта составляет 49 мест. Там уже выполнено устройство окон, кровли и каркаса здания, идут отделочные работы внутри. Завершить работы планируется в третьем квартале 2026 года.
Отметим, этот проект может быть рассмотрен в виде пилотного для всех 29 муниципальных образований, в которых уже готовы взять его за основу. Всего в них появится 35 объектов культуры.
В Кировграде центр культурного развития общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров тоже собираются ввести в строй в третьем квартале следующего года. В нём планируется проводить кинопоказы, массовые мероприятия и занятия творческих коллективов.
В посёлке городского типа Гари зафиксирована задержка с возведением социально-культурного центра. Причиной является затянувшееся проектирование. Разрешение на строительство удалось получить только в марте нынешнего года. Но до 1 июля 2026 года центр должен быть построен.
Отметим, Денис Паслер также поставил задачу грамотно и чётко планировать очерёдность проведения ремонтов на уже имеющихся объектах культуры. И в первую очередь это касается тех, которые находятся в аварийном состоянии.