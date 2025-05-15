Министры транспорта Казахстана и Китая встретились в Астане

Стороны обсудили актуальные вопросы и договорились:
- Создать мультимодальный транзитный коридор «Россия — Казахстан — Китай» с использованием трансграничной реки Иртыш;
- Построить новый приграничный мост на КПП «Майкапшагай — Зимунай» для проезда большегрузного транспорта;
- Открыть третий воздушный коридор;
- Открыть два новых автомобильных пунктов пропуска, соединяющих Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области с соседними регионами КНР;
- Запустить пассажирский поезд по маршруту Алматы-Сиань, а также увеличить количество авиарейсов до 65 в неделю.
Также в рамках форума подписан Меморандум между группой портов SPG Циндао и казахстанским портом Курык. Стороны намерены расширить сотрудничество в области строительства умных и экологически чистых портов, подготовки кадров, совершенствования процессов и повышения производительности.