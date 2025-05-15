Министры транспорта Казахстана и Китая встретились в Астане

В Астане проходит первый транспортный форум Казахстан-Китай. В нём принимают участие более 300 представителей бизнес-сообщества и транспортно-логистических компаний из двух стран. В рамках форума прошла двусторонняя встреча министров транспорта двух государств Марата Карабаева и Лю Вэя, передаёт BaigeNews.kz.