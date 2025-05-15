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Зеленский объявил об отправке украинской делегации в Стамбул

Украинская делегация во главе с Умеровым направляется в Стамбул и пробудет там два дня, сообщил президент Украины. По его словам, главным вопросом для Киева на переговорах станет прекращение огня.

Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский направит своих представителей в Стамбул на переговоры с российской делегацией. Об этом он заявил во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре.

«Из уважения к президенту [США Дональду] Трампу, из уважения к высокому уровню делегации Турции и к президенту [Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану, все же, желая продемонстрировать, попробовать достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, первых шагов к окончанию войны, а именно — прекращения огня, я решил отправить сейчас в Стамбул нашу делегацию, но не всю», — сказал он.

Делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. В ее состав не вошли глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и начальник Генштаба Андрей Гнатов, уточнил украинский лидер.

По словам Зеленского, главным вопросом с украинской стороны будет прекращение огня. Он уточнил, что переговоры в Стамбуле могут продолжиться и завтра, 16 мая. Также, по словам президента Украины, ожидаются встречи с американской делегацией. Сам Зеленский в Стамбул не приедет.

С инициативой о возобновлении прямых переговоров России и Украины в Стамбуле выступил российский лидер Владимир Путин. Зеленский пообещал, что будет «лично» ждать его на встрече в Турции. Российская делегация прибыла туда утром 15 мая. Днем в Кремле сообщали, что украинская сторона пока отсутствует на месте переговоров.