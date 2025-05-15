Зеленский объявил об отправке украинской делегации в Стамбул

«Из уважения к президенту [США Дональду] Трампу, из уважения к высокому уровню делегации Турции и к президенту [Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану, все же, желая продемонстрировать, попробовать достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, первых шагов к окончанию войны, а именно — прекращения огня, я решил отправить сейчас в Стамбул нашу делегацию, но не всю», — сказал он.