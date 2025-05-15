НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море

В среду глава эстонского МИД Эстонии сообщал, что ведомство вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства Эстонии. По утверждениям министра, судно, которое якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов, вошло в исключительную экономическую зону Эстонии, военно-морские силы страны были отправлены на его сопровождение до своих территориальных вод для проверки. По его слова, РФ якобы направила истребитель для проверки ситуации, а НАТО поднимало самолеты.