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НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море

БРЮССЕЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс находится в контакте с эстонскими властями для выяснения обстоятельств инцидента в Балтийском море.

Источник: © РИА Новости

В четверг глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что НАТО поднимало самолеты из-за российского истребителя.

«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит», — сказал он по итогам неформальной встречи в Турции глав МИД стран Североатлантического блока.

По его словам, страны НАТО активно действуют для обеспечения безопасности в этом регионе.

В среду глава эстонского МИД Эстонии сообщал, что ведомство вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства Эстонии. По утверждениям министра, судно, которое якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов, вошло в исключительную экономическую зону Эстонии, военно-морские силы страны были отправлены на его сопровождение до своих территориальных вод для проверки. По его слова, РФ якобы направила истребитель для проверки ситуации, а НАТО поднимало самолеты.

В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.