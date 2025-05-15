НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море

«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит», — сказал он по итогам неформальной встречи в Турции глав МИД стран Североатлантического блока.
По его словам, страны НАТО активно действуют для обеспечения безопасности в этом регионе.
В среду глава эстонского МИД Эстонии сообщал, что ведомство вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства Эстонии. По утверждениям министра, судно, которое якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов, вошло в исключительную экономическую зону Эстонии, военно-морские силы страны были отправлены на его сопровождение до своих территориальных вод для проверки. По его слова, РФ якобы направила истребитель для проверки ситуации, а НАТО поднимало самолеты.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.