СМИ: президент Ирана назвал «наивным» заявление Трампа о прогрессе в переговорах по ядерной сделке

Как пишет Tehran Times, Трамп, который сейчас совершает турне по Западной Азии, отметился многочисленными провокационными заявлениями в отношении Ирана, которые, по мнению самого президента, в конечном итоге помогут ему достичь соглашения с Тегераном в ходе продолжающихся переговоров по ее ядерной программе.
В частности, Трамп неоднократно называл Иран «сторонником терроризма» и «крупнейшей разрушительной силой» в регионе и, согласно изданию, высмеял финансовые и экономические трудности страны, вызванные десятилетиями санкций со стороны США. Как отмечает CNN, Трамп заявил, что хочет подписать ядерное соглашение с Ираном, но, если Тегеран откажется от сделки, ему придется «заплатить определенную цену». В среду Трамп повторил свои угрозы, при этом подчеркнув, что не хочет, чтобы ядерные переговоры в Иране приняли «насильственный характер».
На это президент Ирана Пезешкиан, выступая в среду в провинции Керманшах, ответил следующее:
Трамп наивен, полагая, что может приехать в наш регион, угрожать нам и надеяться, что мы сдадимся под натиском его требований. Мы никогда не будем торговать своим достоинством.
По словам Пезешкиана, Трамп надеется демотивировать иранцев и посеять разногласия внутри страны: «Вы достигнете этой цели только в своих мечтах. Иран продолжит свой прогресс с соглашением (по ядерной программе) или без него».
Пезешкиан вступил в должность президента Ирана летом 2024 года. Он продемонстрировал гораздо большую готовность к переговорам о ядерной сделке с Вашингтоном по сравнению с конкурирующим кандидатом на пост президента. Однако доверие Пезешкиана к администрации США, по мнению Tehran Times, снижается, поскольку Белый дом продолжает выдвигать военные угрозы и вводить новые санкции против Ирана.