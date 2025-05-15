СМИ: президент Ирана назвал «наивным» заявление Трампа о прогрессе в переговорах по ядерной сделке

В частности, Трамп неоднократно называл Иран «сторонником терроризма» и «крупнейшей разрушительной силой» в регионе и, согласно изданию, высмеял финансовые и экономические трудности страны, вызванные десятилетиями санкций со стороны США. Как отмечает CNN, Трамп заявил, что хочет подписать ядерное соглашение с Ираном, но, если Тегеран откажется от сделки, ему придется «заплатить определенную цену». В среду Трамп повторил свои угрозы, при этом подчеркнув, что не хочет, чтобы ядерные переговоры в Иране приняли «насильственный характер».