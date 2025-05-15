Захарова ответила на слова Зеленского о российской делегации

Захарова подчеркнула, что Зеленский — «человек вообще с неизвестным образованием». И он не имеет права позволять себе подобные высказывания относительно людей, имеющих «не просто базовое образование, а ученые степени, заслуги перед отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма». Представителя российского МИД цитирует RTVI.
Дипломат также усомнилась в том, что Зеленский, пришедший к власти благодаря медийным технологиям и значительным финансовым вложениям, может давать оценки «высочайшим профессионалам». Захарова подчеркнула, что именно российская делегация три года назад дала Зеленскому шанс на сохранение своей страны и украинского народа, который он так и не использовал.
Слова Зеленского прокомментировал и член Совета Федерации Андрей Климов, отметив, что в состав делегации от России в Стамбуле вошли опытные и компетентные специалисты, уже занимавшиеся урегулированием конфликта. Климов в беседе с «Лентой.ру» акцентировал внимание, что перед поездкой они получили наставления лично от Владимира Путина, а Зеленский «мало что понимает и просто делает то, что ему говорят».
За день до начала переговоров, 14 мая, были обнародованы составы российской и украинской делегаций, направленных в Турцию. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Киев на переговорах в Стамбуле должны представлять глава офиса украинского президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Украины Андрей Сибига и советник Зеленского Игорь Жовква.