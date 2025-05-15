Захарова ответила на слова Зеленского о российской делегации

Дипломат также усомнилась в том, что Зеленский, пришедший к власти благодаря медийным технологиям и значительным финансовым вложениям, может давать оценки «высочайшим профессионалам». Захарова подчеркнула, что именно российская делегация три года назад дала Зеленскому шанс на сохранение своей страны и украинского народа, который он так и не использовал.