В Челябинской области создана региональная кинокомиссия

«На поверхности первая задача — это помощь в развитии, содействие киностудиям, даже небольшим, молодым. Кроме того, кинокомиссия создается для координации работы всех органов власти и иных структур (МВД, ГИБДД), которые так или иначе могут помочь в съемочном процессе. Мы также готовы информировать те кинокомпании, которые приходят для съемок на территорию нашей области, об интересных локациях — природных ландшафтах, промышленных площадках, учреждениях культуры. Ну и самое главное это, конечно, рассмотрение заявок тех фильмов, тех сценариев, которые в дальнейшем могут претендовать на получение содействия в производстве кинофильмов».