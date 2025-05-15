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Последние зарубежные новости за 15 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 15 мая 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Bloomberg: США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

США дополнили план по Украине предложением возобновить работу Совета Россия — НАТО. Ранее документ предусматривал постоянное прекращение огня, переговоры Киева и Москвы, отказ Украины от НАТО и частичное признание новых российских территорий.

FT: Zara подготовила себя к возвращению в Россию

Источник: РИА "Новости"

Inditex (бренды Zara, Bershka и др.) может вернуться в Россию по франшизе с ливанской Daher. Сделка продажи активов включает право на немедленное заключение франшизы, в рамках которого ретейлер одежды сможет вернуться в страну. Inditex уже перевел сотрудников в ОАЭ для работы с Daher.

CNN: Трамп устроил геополитическую встряску на Ближнем Востокеб

Источник: Reuters

Турне Трампа на Ближний Восток стало геополитической авантюрой. Репортер CNN считает, что встреча с лидером Сирии и возможное признание Израиля Дамаском может стать главной целью визита.

Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо объединятся против помощи Киеву

Источник: OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

Politico пишет, что европейские чиновники обеспокоены возможным союзом Орбана, Фицо и Симиона, выступающих против помощи Украине. Победа Симиона на выборах в Румынии может изменить курс страны, ранее считавшейся надежным союзником ЕС и НАТО.

Bloomberg: США одобрили продажу ракет Турции на 304 млн долларов

США и Турция подписали соглашение на поставку ракет во время визита Марко Рубио. Генподрядчиком станет американская компания RTX. Анкара надеется также вернуть доступ к F-35.