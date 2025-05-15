Последние зарубежные новости за 15 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Inditex (бренды Zara, Bershka и др.) может вернуться в Россию по франшизе с ливанской Daher. Сделка продажи активов включает право на немедленное заключение франшизы, в рамках которого ретейлер одежды сможет вернуться в страну. Inditex уже перевел сотрудников в ОАЭ для работы с Daher.