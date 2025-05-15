Последние зарубежные новости за 15 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Bloomberg: США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО
FT: Zara подготовила себя к возвращению в Россию
Inditex (бренды Zara, Bershka и др.) может вернуться в Россию по франшизе с ливанской Daher. Сделка продажи активов включает право на немедленное заключение франшизы, в рамках которого ретейлер одежды сможет вернуться в страну. Inditex уже перевел сотрудников в ОАЭ для работы с Daher.
CNN: Трамп устроил геополитическую встряску на Ближнем Востокеб
Турне Трампа на Ближний Восток стало геополитической авантюрой. Репортер CNN считает, что встреча с лидером Сирии и возможное признание Израиля Дамаском может стать главной целью визита.
Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо объединятся против помощи Киеву
Politico пишет, что европейские чиновники обеспокоены возможным союзом Орбана, Фицо и Симиона, выступающих против помощи Украине. Победа Симиона на выборах в Румынии может изменить курс страны, ранее считавшейся надежным союзником ЕС и НАТО.
Bloomberg: США одобрили продажу ракет Турции на 304 млн долларов
США и Турция подписали соглашение на поставку ракет во время визита Марко Рубио. Генподрядчиком станет американская компания RTX. Анкара надеется также вернуть доступ к F-35.