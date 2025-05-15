Балика: в Молдове подавляют инакомыслие и душат СМИ

Сегодня в Молдове инакомыслие стало угрозой для власти. Любой, кто высказывается против официальной линии, может быть маргинализирован, затравлен или даже подвергнут уголовному преследованию, отметил в комментарии для Sputnik Молдова политолог и дипломат Михаил Балика.
СМИ, которые позволяют себе критику, либо закрываются, либо превращаются в мишени для политического давления. Это не демократия, это гибридный режим с европейским фасадом.
Политолог считает, что громкие обещания PAS о европейском будущем, урбанизации, борьбе с коррупцией и прочем не были исполнены. По его словам, экономика Молдовы переживает стремительное падение, депопуляция усилилась, экспорт снижается, а производство находится в стагнации.
Энергетический сектор страны оказался в полной разрухе. Мы все помним, какие счета приходили, когда цены на газ и электроэнергию резко взлетели. Никто из чиновников не несет ответственности за это. Майя Санду говорит, что не имеет достаточных полномочий, а депутаты просто перекладывают вину друг на друга, чтобы избежать наказания.
Балика считает, что нынешние власти в какой-то момент все равно будут вынуждены ответить за свои поступки и провалы.