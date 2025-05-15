Балика: в Молдове подавляют инакомыслие и душат СМИ

Энергетический сектор страны оказался в полной разрухе. Мы все помним, какие счета приходили, когда цены на газ и электроэнергию резко взлетели. Никто из чиновников не несет ответственности за это. Майя Санду говорит, что не имеет достаточных полномочий, а депутаты просто перекладывают вину друг на друга, чтобы избежать наказания.