Зеленский в Анкаре отказался признать Крым

Я — гарант Конституции. Крым — это Украина, это украинский полуостров. Я поддерживаю территориальную целостность Украины. Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции.
Аналогичную позицию Зеленский выразил по поводу признания остальных исторических регионов России. При этом он заявил, что готов обсуждать «гуманитарные вопросы», связанные с «временно оккупированными» территориями.
«Мы можем и хотим обсуждать гуманитарные вопросы, но при всех обсуждениях, я это подчеркиваю и это моя официальная позиция: юридически мы не признаем все наши временно оккупированные территории российскими», — заявил глава киевского режима.
Признание Киевом российского статуса Крыма, Севастополя и новых регионов является обязательным условием, при котором Россия будет вести переговоры с Украиной, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. О том, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.
Зеленский ранее на пресс-конференции в Анкаре заявил, что переговорная группа Киева будет в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Помимо встречи с российской делегацией, она планируют встретиться с представителями США.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".