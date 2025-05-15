Стороны допустили перенос переговоров в Стамбуле на 16 мая

С инициативой о возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева выступил президент России Владимир Путин. Он называл их целями «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу». Зеленский пообещал, что будет «лично» ждать его на встрече в Стамбуле. В Кремле исключали присутствие Путина на переговорах. Позднее президент Украины отказался лететь в Стамбул.