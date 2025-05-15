Стороны допустили перенос переговоров в Стамбуле на 16 мая

Переговоры России и Украины в Стамбуле могут перенести на 16 мая, передает ТАСС со ссылкой на источник. О том, что встреча может состояться завтра, ранее говорил и украинский лидер Владимир Зеленский.
«Пока не определено. Вечер [15 мая] или перенос на 16 мая», — приводит агентство слова собеседника.
Зеленский заявлял, что Украина ожидает сигналов США и Турции насчет времени и даты переговоров. После встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он направил украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым в Стамбул и сообщил, что она будет находиться там два дня.
Российская делегация, которую возглавил помощник президента Владимир Мединский, прибыла в Турцию утром 15 мая. Днем в Кремле уточняли, что украинцы отсутствуют на месте переговоров.
С инициативой о возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева выступил президент России Владимир Путин. Он называл их целями «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу». Зеленский пообещал, что будет «лично» ждать его на встрече в Стамбуле. В Кремле исключали присутствие Путина на переговорах. Позднее президент Украины отказался лететь в Стамбул.