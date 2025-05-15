В ЕС заявили о недостатке ресурсов для перехвата танкеров с нефтью РФ

«Мы не получали еще политической задачи по запуску такой миссии, — заявил он. — Но если такая задача будет поставлена, надо чтобы у нас были необходимые ресурсы. Когда я смотрю на три проводящиеся морские миссии ЕС, одну на северо-востоке Индийского океана и две в Средиземном море, я вижу, что мы, откровенно говоря, не имеем для этого достаточных ресурсов».
Бригер также подчеркнул, что корабли и самолеты для подобной миссии необходимо «собирать заранее» по всему Евросоюзу. Он оценил необходимое количество кораблей для подобной миссии в «пять-десять», при этом подчеркнув, что все будет зависеть от масштабов миссии.
13 мая ВМС Эстонии и авиация НАТО попытались заставить судно Jaguar, которое ходит под флагом Габона, выйти из нейтральных международных вод и проследовать в зону, где его можно было бы задержать. Эстония угрожала тараном экипажу судна, состоящим в том числе из четырех граждан России. Судно проигнорировало требования Таллина и направилось в конечный пункт маршрута — российский порт Приморск.
После этого инцидента, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил с утверждением, что во время попыток захвата танкера в воздух был поднят российский истребитель, который якобы нарушил воздушное пространство Эстонии.
Как сообщил генсек НАТО Марк Рютте, Эстония уже направила жалобу на этот инцидент в штаб-квартиру НАТО.