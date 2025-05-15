В ЕС заявили о недостатке ресурсов для перехвата танкеров с нефтью РФ

«Мы не получали еще политической задачи по запуску такой миссии, — заявил он. — Но если такая задача будет поставлена, надо чтобы у нас были необходимые ресурсы. Когда я смотрю на три проводящиеся морские миссии ЕС, одну на северо-востоке Индийского океана и две в Средиземном море, я вижу, что мы, откровенно говоря, не имеем для этого достаточных ресурсов».