СМИ: Польша в воскресенье будет выбирать нового президента

Консерваторы хвалят Навроцкого за демонтаж советских памятников и содействие патриотическому воспитанию, а соперники критикуют за неопытность и игру на антиевропейских настроениях. Ранее в мае Навроцкий встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, что критики расценили как вмешательство Вашингтона в президентские выборы в Польше.