СМИ: Польша в воскресенье будет выбирать нового президента

Хотя Польша является парламентской демократией, президент обладает значительным влиянием. Он является верховным главнокомандующим, имеет право вето, формирует внешнюю политику и играет определенную роль в национальном дискурсе, пишет ABC News.
Предвыборная кампания в Польше омрачена многочисленными скандалами, поэтому в стране уже призвали повысить порог для участия в гонке. При наличии 13 кандидатов решающая победа в первом туре маловероятна, утверждает большинство экспертов.
Второй тур выборов состоится 1 июня, и опросы общественного мнения указывают на вероятное противостояние между 52-летним Рафалом Тшасковским, либеральным мэром Варшавы, и 42-летним Каролем Навроцким, консервативным историком, которого поддерживает партия «Право и справедливость», пребывавшая у власти с 2015 по 2023 год.
Рафал Тшасковский
Тшасковский имеет три высших образования, был стипендиатом в Оксфорде и Париже, владеет иностранными языками. Ранее он был депутатом Европарламента и польского сейма, министром цифрового развития Польши и госсекретарем польского МИД. За последние семь лет дважды избирался мэром Варшавы
Он пообещал защищать независимость судебной системы и восстанавливать демократические институты.
Сторонники называют его модернизатором, представляющим «космополитическую Польшу», ориентированную на внешний мир. Он участвует в варшавских маршах ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и обращается за поддержкой к молодым городским избирателям.
Кароль Навроцкий
Навроцкий является независимым кандидатом, историком по образованию и руководителем Института национальной памяти. С детства увлекается футболом и боксом. Во время учебы в родном Гданьске подрабатывал охранником в фешенебельном отеле, из-за чего ему неоднократно ставили в вину связи в околокриминальных кругах.
До выдвижения в президенты публичной политикой не занимался и не отличается ораторскими способностями.
Когда «Право и справедливость» была у власти, ее представители неоднократно вступали в конфликты с институтами ЕС по вопросам независимости судебной системы, свободы СМИ и миграции.
Консерваторы хвалят Навроцкого за демонтаж советских памятников и содействие патриотическому воспитанию, а соперники критикуют за неопытность и игру на антиевропейских настроениях. Ранее в мае Навроцкий встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, что критики расценили как вмешательство Вашингтона в президентские выборы в Польше.
На этой неделе к Навроцкому, как напоминает ABC, присоединился румынский националист Джордже Симион, которому в воскресенье предстоит второй тур президентских выборов. Критики считают Симиона пророссийским, что побудило Туска написать в соцсети Х:
Россия довольна. Навроцкий и его пророссийски настроенный румынский коллега Джордже Симион на одной сцене за пять дней до президентских выборов в Польше и Румынии. Все ясно.
Как отмечает BBC**, интрига нынешних выборов проста. Если на них победит выдвиженец партии «Гражданская платформа», под контролем правящей команды окажется вся политическая система страны. Если выиграет кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость», противостояние между командой президента и кабинетом министров может закончиться масштабным политическим кризисом и досрочными парламентскими выборами. Поэтому обе партии рассматривают нынешние выборы как «схватку не на жизнь, а на смерть».
* Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории России
** Роскомнадзор заблокировал в России официальный сайт BBC