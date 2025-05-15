«Делегация готова к переговорам». Главное из заявления Владимира Мединского для прессы в Стамбуле

В совещании принимали участие руководство Совета Безопасности России, правительство РФ, министр обороны, начальник Генштаба, министр иностранных дел, руководители госбезопасности, разведки и командующие всеми группировками ВС РФ, участвующими в СВО. Также в совещании принимали участие члены делегации, присутствующие в Стамбуле.