«Делегация готова к переговорам». Главное из заявления Владимира Мединского для прессы в Стамбуле

Подробности совещания Путина по переговорам с Киевом
Вчера вечером президент России провел специальное совещание по подготовке делегации к переговорам в Стамбуле.
В совещании принимали участие руководство Совета Безопасности России, правительство РФ, министр обороны, начальник Генштаба, министр иностранных дел, руководители госбезопасности, разведки и командующие всеми группировками ВС РФ, участвующими в СВО. Также в совещании принимали участие члены делегации, присутствующие в Стамбуле.
Обсуждалась внешнеполитическая повестка и вопросы безопасности. Доложено о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности.
Министр обороны, начальник Генштаба, а также все командующие группировками Российской армии в зоне СВО доложили о ситуации в зоне боевых действий, состоялось подробное совместное обсуждение.
Цель переговоров
Президент поставил задачи и определил переговорную позицию для российской делегации в Стамбуле.
Рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, был прерван украинской стороной три года назад.
Делегация утверждена распоряжением президента, обладает всеми полномочиями для ведения переговоров.
Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения.
Задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта.