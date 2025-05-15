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«Делегация готова к переговорам». Главное из заявления Владимира Мединского для прессы в Стамбуле

Глава российской делегации Владимир Мединский выступил с заявлением по поводу переговоров с Украиной в Стамбуле. Главные заявления в подборке Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Подробности совещания Путина по переговорам с Киевом

Вчера вечером президент России провел специальное совещание по подготовке делегации к переговорам в Стамбуле.

В совещании принимали участие руководство Совета Безопасности России, правительство РФ, министр обороны, начальник Генштаба, министр иностранных дел, руководители госбезопасности, разведки и командующие всеми группировками ВС РФ, участвующими в СВО. Также в совещании принимали участие члены делегации, присутствующие в Стамбуле.

Обсуждалась внешнеполитическая повестка и вопросы безопасности. Доложено о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности.

Министр обороны, начальник Генштаба, а также все командующие группировками Российской армии в зоне СВО доложили о ситуации в зоне боевых действий, состоялось подробное совместное обсуждение.

Цель переговоров

Президент поставил задачи и определил переговорную позицию для российской делегации в Стамбуле.

Рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, был прерван украинской стороной три года назад.

Делегация утверждена распоряжением президента, обладает всеми полномочиями для ведения переговоров.

Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения.

Задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта.