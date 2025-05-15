Владимир Путин подписал указ о назначении федеральных судей в Башкирии

Как следует из документа, на шестилетний срок полномочий председателем Нефтекамского городского суда назначен Вильмир Хуснутдинов, заместителем председателя Нефтекамского городского суда — Алексей Окишев, заместителем председателя Стерлитамакского городского суда — Филюс Каримов, заместителем председателя Орджоникидзевского районного суда Уфы — Тимур Хасанов.
Судьёй Дюртюлинского районного суда назначена Юлия Коробко, судьёй Сибайского городского суда — Роман Микрюков, судьёй Кировского районного суда Уфы — Кристина Гареева, судьей Ленинского районного суда Уфы — Резеда Шайсултанова.