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Владимир Путин подписал указ о назначении федеральных судей в Башкирии

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении федеральных судей в Башкирии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Башинформ

Как следует из документа, на шестилетний срок полномочий председателем Нефтекамского городского суда назначен Вильмир Хуснутдинов, заместителем председателя Нефтекамского городского суда — Алексей Окишев, заместителем председателя Стерлитамакского городского суда — Филюс Каримов, заместителем председателя Орджоникидзевского районного суда Уфы — Тимур Хасанов.

Судьёй Дюртюлинского районного суда назначена Юлия Коробко, судьёй Сибайского городского суда — Роман Микрюков, судьёй Кировского районного суда Уфы — Кристина Гареева, судьей Ленинского районного суда Уфы — Резеда Шайсултанова.