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Мерц допустил конфискацию замороженных активов РФ при наличии законных оснований

Германия и ее союзники конфискуют российские замороженные активы, если найдут законный способ это сделать. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью немецкой газете Zeit.

Источник: Reuters

«Если есть возможность мобилизовать активы на надежной правовой почве, мы это сделаем, — предупредил канцлер ФРГ (цитата по Reuters).— Однако мы также должны осознавать риски, которые влечет за собой такой шаг для европейского финансового рынка».

Он отметил, что сейчас главы европейских государств и правительств обсуждают санкции против РФ в энергетическом секторе, в банковском секторе, а также дальнейшие шаги в отношении активов и санкций против физических лиц.

Общая сумма замороженных странами ЕС и G7 активов России составляет около €280 млрд. Это почти половина валютных резервов РФ. В ЕС находится более €200 млрд российских активов. До сих пор в странах ЕС не нашли законных оснований для конфискации российских средств из-за опасений по поводу позиций евро как резервной валюты.

14 мая послы ЕС согласовали очередной 17-й пакет европейских санкций против РФ. Новые ограничительные меры поддержали в том числе Венгрия и Словакия, которые до этого неоднократно блокировали санкционные инициативы ЕС. По сообщениям СМИ, под ограничения попадут 150 танкеров теневого флота и 60 российских компаний.

Какие санкции ЕС согласовал для 17-го пакета — в подборке материалов зарубежных СМИ.