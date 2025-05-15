Мерц допустил конфискацию замороженных активов РФ при наличии законных оснований

«Если есть возможность мобилизовать активы на надежной правовой почве, мы это сделаем, — предупредил канцлер ФРГ (цитата по Reuters).— Однако мы также должны осознавать риски, которые влечет за собой такой шаг для европейского финансового рынка».
Он отметил, что сейчас главы европейских государств и правительств обсуждают санкции против РФ в энергетическом секторе, в банковском секторе, а также дальнейшие шаги в отношении активов и санкций против физических лиц.
Общая сумма замороженных странами ЕС и G7 активов России составляет около €280 млрд. Это почти половина валютных резервов РФ. В ЕС находится более €200 млрд российских активов. До сих пор в странах ЕС не нашли законных оснований для конфискации российских средств из-за опасений по поводу позиций евро как резервной валюты.
14 мая послы ЕС согласовали очередной 17-й пакет европейских санкций против РФ. Новые ограничительные меры поддержали в том числе Венгрия и Словакия, которые до этого неоднократно блокировали санкционные инициативы ЕС. По сообщениям СМИ, под ограничения попадут 150 танкеров теневого флота и 60 российских компаний.
Какие санкции ЕС согласовал для 17-го пакета — в подборке материалов зарубежных СМИ.