Мерц допустил конфискацию замороженных активов РФ при наличии законных оснований

Общая сумма замороженных странами ЕС и G7 активов России составляет около €280 млрд. Это почти половина валютных резервов РФ. В ЕС находится более €200 млрд российских активов. До сих пор в странах ЕС не нашли законных оснований для конфискации российских средств из-за опасений по поводу позиций евро как резервной валюты.