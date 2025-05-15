Последние новости к вечеру 15 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 15 мая 2025 года.
Мединский назвал конечную цель переговоров
Глава российской делегации Мединский заявил, что конечная цель прямых переговоров с Украиной — установление мира и устранение первопричин конфликта. Делегация нацелена на поиск точек соприкосновения и обладает всеми полномочиями для переговоров.
ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР. Подразделения группировки войск «Запад» освободили Торское, а группировка войск «Центр» — Новоалександровку.
Трамп исключил прогресс переговоров без своей встречи с Путиным
Трамп заявил, что для прогресса по Украине нужна его личная встреча с Путиным. Он отказался ехать в Стамбул и считает, что Путин тоже не приедет без него. При этом Трамп не исключил поездку, если переговоры продвинутся вперед.
Путин продлил действие плана обороны России
Президент Владимир Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года. Соответствующий указ опубликован 15 мая и вступил в силу со дня подписания.
США ввели исключения из антироссийских санкций для двух компаний
Минфин США разрешил операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом и «Тенгизшевройл», ранее запрещенные в январе 2025 года. Лицензия № 124 вступила в силу, срок предыдущей действует до 28 июня 2025 года.