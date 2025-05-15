В Кишиневе запретили марши, демонстрации и пропаганду ЛГБТ*

«На территории Кишинева теперь запрещены марши, демонстрации и пропаганда ЛГБТ*. Советники ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.) в знак протеста покинули заседание», — написал мэр столицы в своем Telegram-канале по итогам состоявшегося в среду заседания городского совета.
Согласно проводимым в республике соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.