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В Кишиневе запретили марши, демонстрации и пропаганду ЛГБТ*

КИШИНЕВ, 15 мая — РИА Новости. Городской совет Кишинева принял проект решения, которым запрещается проведение на территории молдавской столицы маршей, демонстраций и пропаганду ЛГБТ*, сообщил в четверг градоначальник Ион Чебан.

Источник: © РИА Новости

«На территории Кишинева теперь запрещены марши, демонстрации и пропаганда ЛГБТ*. Советники ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.) в знак протеста покинули заседание», — написал мэр столицы в своем Telegram-канале по итогам состоявшегося в среду заседания городского совета.

Согласно проводимым в республике соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.