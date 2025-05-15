Полянский: Молдова вряд ли выживет, если власть в стране не поменяется

У жителей Молдовы (как бы ни пыталась власть разъединить общество) все еще есть иммунитет против раскола и разобщения. Нет сегодня у Молдовы большей беды, чем усугубляющаяся бедность — истинная причина всех остальных проблем страны.
При этом молдавская оппозиция парадоксальным образом может, но по-прежнему совершенно не умеет объединяться вокруг единой цели. В свете грядущих парламентских выборов — существует возможность не позволить правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) сфальсифицировать голосование в диаспоре, нужно лишь эту возможность грамотно реализовать.
Об этом и многом другом поговорили в студии Sputnik Молдова с членом политисполкома оппозиционного «Гражданского конгресса» Михаилом Полянским.