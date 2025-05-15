В Молдове может быть проведена административно-территориальная реформа

Перед выборами такие реформы проводить нельзя. И в прошлом году было уже поздно — страна готовилась к выборам, а по закону административные реформы нельзя проводить менее чем за 12 месяцев до голосования. На самом деле, этим нужно было заняться еще в 2021 или 2022 году.