В Молдове может быть проведена административно-территориальная реформа

Это одна из больших проблем, это то, что мы не успели сделать. Административно-территориальная реформа давно назрела. Я убежден, что уже осенью этого года, после формирования нового парламента, на одном из первых его заседаний будет принято решение о запуске этой реформы.
По его словам, власти не провели реформу ранее, поскольку в 2021 и 2022 годах упустили возможность, а потом начались выборы.
Перед выборами такие реформы проводить нельзя. И в прошлом году было уже поздно — страна готовилась к выборам, а по закону административные реформы нельзя проводить менее чем за 12 месяцев до голосования. На самом деле, этим нужно было заняться еще в 2021 или 2022 году.
Он считает, что сейчас в районах Молдове слишком раздутый и неэффективный административный аппарат, а от существования в небольшой Молдове 32 районов и почти 900 примэрий граждане не получают никакой пользы.