До слез: «Разве семья — это только по праздникам?» — 12-летний мальчик из Молдовы, у которого родители вынуждены работать за границей, поделился своей болью и написал письмо в никуда&nbs

У меня нет ни брата, ни сестры. Мама говорит, что это очень дорого — иметь много детей. А её и папу я почти не вижу. Они уже 5 лет работают за границей — то в Израиле, то в Италии. Приезжают только на Пасху, а иногда и тогда не получается. Я их очень жду, считаю дни. А потом они быстро уезжают. Мама плачет, когда уезжает. Папа просто молчит, обнимает крепко. Мне кажется, он тоже хочет плакать, но не может.