До слез: «Разве семья — это только по праздникам?» — 12-летний мальчик из Молдовы, у которого родители вынуждены работать за границей, поделился своей болью и написал письмо в никуда&nbs

Трогательное письмо молдавского мальчика способно довести до слез. Его опубликовала адвокат Алина Палий на своей странице. Оно от мальчика из маленького молдавского села.
"Меня зовут Миша, мне 12 лет и я хочу рассказать вам, Майя Санду, о своей семье. В школе нам сказали, что сегодня праздник — день семьи. Кто-то рассказывал, как проводит время с родителями, с братьями, с сёстрами. Но многие молчали. Молчал и я. Мне нечего было сказать. Я просто смотрел в окно.
У меня нет ни брата, ни сестры. Мама говорит, что это очень дорого — иметь много детей. А её и папу я почти не вижу. Они уже 5 лет работают за границей — то в Израиле, то в Италии. Приезжают только на Пасху, а иногда и тогда не получается. Я их очень жду, считаю дни. А потом они быстро уезжают. Мама плачет, когда уезжает. Папа просто молчит, обнимает крепко. Мне кажется, он тоже хочет плакать, но не может.
Я живу с бабушкой. Она добрая, я её люблю. Но она уже старая, быстро устаёт, часто спит. Друзей у меня нет. В школу я езжу в соседнее село, и там тоже всё чужое. Время я провожу в интернете — там хоть кто-то есть. Там игры, видео, другая жизнь.
В прошлом году на мой день рождения мама с папой взяли меня к себе в Италию. Две недели мы были вместе. Я видел как там дети живут с родителями. Я тоже хочу так жить. Я ещё не знаю, кем я стану когда вырасту. Я прошу родителей забрать меня к себе. Они говорят, что нужно закончить хотя бы 9 классов. Потом я точно уеду.
Сегодня день семьи, но я не до конца понимаю, что это значит. Разве семья — это только по праздникам? Для меня семья — это бабушка и моя собака Мура. Она всегда рядом. Спит у меня в ногах. Кажется, что она меня понимает лучше всех.
Мне некому рассказать всё это. Поэтому я решил написать вам. Может быть, вы прочитаете. Я просто хотел, чтобы кто-то услышал.
С уважением,
Миша, 12 лет".
Это письмо — горькая правда сотен тысяч молдавских детей, выросших на расстоянии. Их мамы и папы — герои экономической выживаемости. Но дети в это время теряют детство. В День семьи давайте вспомним о тех, кто проводит его в одиночестве. И напомним властям, что это совсем не «хорошие времена»…
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