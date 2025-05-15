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До слез: «Разве семья — это только по праздникам?» — 12-летний мальчик из Молдовы, у которого родители вынуждены работать за границей, поделился своей болью и написал письмо в никуда&nbs

Это письмо в День Семьи опубликовала адвокат Алина Палий на своей странице.

Источник: Комсомольская правда

Трогательное письмо молдавского мальчика способно довести до слез. Его опубликовала адвокат Алина Палий на своей странице. Оно от мальчика из маленького молдавского села.

"Меня зовут Миша, мне 12 лет и я хочу рассказать вам, Майя Санду, о своей семье. В школе нам сказали, что сегодня праздник — день семьи. Кто-то рассказывал, как проводит время с родителями, с братьями, с сёстрами. Но многие молчали. Молчал и я. Мне нечего было сказать. Я просто смотрел в окно.

У меня нет ни брата, ни сестры. Мама говорит, что это очень дорого — иметь много детей. А её и папу я почти не вижу. Они уже 5 лет работают за границей — то в Израиле, то в Италии. Приезжают только на Пасху, а иногда и тогда не получается. Я их очень жду, считаю дни. А потом они быстро уезжают. Мама плачет, когда уезжает. Папа просто молчит, обнимает крепко. Мне кажется, он тоже хочет плакать, но не может.

Я живу с бабушкой. Она добрая, я её люблю. Но она уже старая, быстро устаёт, часто спит. Друзей у меня нет. В школу я езжу в соседнее село, и там тоже всё чужое. Время я провожу в интернете — там хоть кто-то есть. Там игры, видео, другая жизнь.

В прошлом году на мой день рождения мама с папой взяли меня к себе в Италию. Две недели мы были вместе. Я видел как там дети живут с родителями. Я тоже хочу так жить. Я ещё не знаю, кем я стану когда вырасту. Я прошу родителей забрать меня к себе. Они говорят, что нужно закончить хотя бы 9 классов. Потом я точно уеду.

Сегодня день семьи, но я не до конца понимаю, что это значит. Разве семья — это только по праздникам? Для меня семья — это бабушка и моя собака Мура. Она всегда рядом. Спит у меня в ногах. Кажется, что она меня понимает лучше всех.

Мне некому рассказать всё это. Поэтому я решил написать вам. Может быть, вы прочитаете. Я просто хотел, чтобы кто-то услышал.

С уважением,

Миша, 12 лет".

Это письмо — горькая правда сотен тысяч молдавских детей, выросших на расстоянии. Их мамы и папы — герои экономической выживаемости. Но дети в это время теряют детство. В День семьи давайте вспомним о тех, кто проводит его в одиночестве. И напомним властям, что это совсем не «хорошие времена»…

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