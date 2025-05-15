Россия и Украина не будут проводить переговоры в Стамбуле 15 мая

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что запланированные на 15 мая прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут быть перенесены на пятницу, 16 мая. Президент Украины Владимир Зеленский по завершении встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также говорил, что российско-украинские переговоры могут начаться либо вечером 15 мая, либо в пятницу. Он сообщал, что украинская делегация уже отправилась из Анкары в Стамбул. До этого украинский лидер объявил, что возглавит делегацию министр обороны Рустем Умеров.