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Россия и Украина не будут проводить переговоры в Стамбуле 15 мая

Как узнал «Ъ», украинские переговорщики сегодня, 15 мая, приедут во дворец Долмабахче. Однако переговоры российской и украинской делегаций сегодня не состоятся.

Источник: AP 2024

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что запланированные на 15 мая прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут быть перенесены на пятницу, 16 мая. Президент Украины Владимир Зеленский по завершении встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также говорил, что российско-украинские переговоры могут начаться либо вечером 15 мая, либо в пятницу. Он сообщал, что украинская делегация уже отправилась из Анкары в Стамбул. До этого украинский лидер объявил, что возглавит делегацию министр обороны Рустем Умеров.

Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.