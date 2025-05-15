Президент Беларуси утвердил эмблему и флаг внутренних войск МВД

Документом, в частности, учреждены эмблема, флаг и нагрудный знак внутренних войск «За выдатную службу ва ўнутраных войсках МУС Рэспублікі Беларусь». Кроме того, уточнено изображение и описание существующего нагрудного знака «За самаадданую службу».
Там отметили, что эмблема внутренних войск вводится с целью сохранения исторических традиций, также она будет говорить о профессиональной принадлежности.
Что касается флага, то в пресс-службе рассказали — он крапового цвета, на нем нанесена надпись «ДОЎГ! ГОНАР! АЙЧЫНА!». Флаг будут размещать в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей, также он появится в учебных заведениях, его предполагается использовать при проведении идеологических и спортивных мероприятий.
Нагрудным знаком «За выдатную службу ва ўнутраных войсках МУС Рэспублікі Беларусь» будут награждаться военнослужащие, которые имеют 15 и более лет выслуги, за образцовое исполнение должностных обязанностей и успешное выполнение поставленных задач.
В свою очередь нагрудным знаком «За самаадданую службу» будут награждать за смелость и решительность, высокий профессионализм и самоотверженность, сообщили в пресс-службе. Этот знак имеет две степени, уточнили там.