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Президент Беларуси утвердил эмблему и флаг внутренних войск МВД

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ № 196, которым утвердил официальные геральдические символы внутренних войск МВД, сообщили в президентской пресс-службе в четверг.

Источник: Sputnik.by

Документом, в частности, учреждены эмблема, флаг и нагрудный знак внутренних войск «За выдатную службу ва ўнутраных войсках МУС Рэспублікі Беларусь». Кроме того, уточнено изображение и описание существующего нагрудного знака «За самаадданую службу».

проинформировали в пресс-службе

Там отметили, что эмблема внутренних войск вводится с целью сохранения исторических традиций, также она будет говорить о профессиональной принадлежности.

Что касается флага, то в пресс-службе рассказали — он крапового цвета, на нем нанесена надпись «ДОЎГ! ГОНАР! АЙЧЫНА!». Флаг будут размещать в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей, также он появится в учебных заведениях, его предполагается использовать при проведении идеологических и спортивных мероприятий.

Нагрудным знаком «За выдатную службу ва ўнутраных войсках МУС Рэспублікі Беларусь» будут награждаться военнослужащие, которые имеют 15 и более лет выслуги, за образцовое исполнение должностных обязанностей и успешное выполнение поставленных задач.

В свою очередь нагрудным знаком «За самаадданую службу» будут награждать за смелость и решительность, высокий профессионализм и самоотверженность, сообщили в пресс-службе. Этот знак имеет две степени, уточнили там.