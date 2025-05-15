Президент Беларуси утвердил эмблему и флаг внутренних войск МВД

Что касается флага, то в пресс-службе рассказали — он крапового цвета, на нем нанесена надпись «ДОЎГ! ГОНАР! АЙЧЫНА!». Флаг будут размещать в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей, также он появится в учебных заведениях, его предполагается использовать при проведении идеологических и спортивных мероприятий.