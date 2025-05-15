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Путин отправил главкома Сухопутных войск на работу в Совбез

Салюков руководил Сухопутными войсками с 2014 года. Кроме того, в 2023 году его назначали замкомандующего объединенной группировки войск на Украине. Он также командовал парадом в честь 80-летия Победы 9 Мая.

Источник: Министерство обороны России

Генерал армии Олег Салюков, главнокомандующий Сухопутными войсками России, получил новую работу. Соответствующий указ опубликовал президент России Владимир Путин.

Салюкова назначили заместителем секретаря Совбеза России.

При этом в указе говорится, что Салюкова освободили от занимаемой должности. Кроме командования Сухопутными войсками Салюкова в 2023 году назначали замкомандующего объединенной группировки войск на Украине.

Салюков руководил Сухопутными войсками с 2014 года. Он командовал парадом в честь 80-летия Победы 9 Мая.

Генерал родился в Саратове в семье военнослужащего. В середине 80-х он окончил академию бронетанковых войск им. Малиновского.

Позднее Салюков был заместителем командира 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии в Московском военном округе, командовал 35-й общевойсковой армией Дальневосточного военного округа.

В 20210 году его назначили заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил России. В феврале 2019 года Салюкову присвоили звание генерала армии.