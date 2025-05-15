Рубио: дата саммита Трампа и Путина будет зависеть от исхода встречи в Стамбуле

«Я хочу быть откровенным. Мы не возлагаем больших надежд на то, что произойдет завтра», — сказал он журналистам после неформальной встречи глав МИДов стран НАТО в Анталье.
Рубио также сообщил, что в пятницу отправится в Стамбул на переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и украинской делегацией. При этом он отметил, что не возлагает больших надежд на переговоры.
Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако вечером в четверг «Ъ» узнал, что они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.