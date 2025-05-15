Рубио: дата саммита Трампа и Путина будет зависеть от исхода встречи в Стамбуле

Американская администрация будет принимать решение о сроках проведения саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, исходя из результатов переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Об этом в четверг сообщил глава Госдепартамента США Марко Рубио. Он отметил, что американская сторона не имеет «больших ожиданий» относительно грядущей встречи в Турции.