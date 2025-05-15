Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: дата саммита Трампа и Путина будет зависеть от исхода встречи в Стамбуле

Американская администрация будет принимать решение о сроках проведения саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, исходя из результатов переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Об этом в четверг сообщил глава Госдепартамента США Марко Рубио. Он отметил, что американская сторона не имеет «больших ожиданий» относительно грядущей встречи в Турции.

Источник: Zuma/TASS

«Я хочу быть откровенным. Мы не возлагаем больших надежд на то, что произойдет завтра», — сказал он журналистам после неформальной встречи глав МИДов стран НАТО в Анталье.

Рубио также сообщил, что в пятницу отправится в Стамбул на переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и украинской делегацией. При этом он отметил, что не возлагает больших надежд на переговоры.

Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако вечером в четверг «Ъ» узнал, что они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.