Российская делегация направилась на место переговоров в Стамбуле

При этом собеседник «Интерфакса» отмечает, что в четверг переговоров с Украиной, скорее всего, не будет — они возможны в пятницу. У комплекса находятся десятки журналистов, отмечает издание.
Источник ТАСС подтверждает, что в четверг переговоров с украинской делегацией не будет «в силу логистики». При этом собеседник агентства допустили разговор представителей России и Турции.
В свою очередь, «РИА Новости» со ссылкой на МИД Турции сообщает, что глава ведомства Хакан Фидан в четверг вечером планирует встречу с российской делегацией во главе с Владимиром Мединским.
Изначально предполагалось, что российско-украинские переговоры начнутся сегодня в 10:00 мск. Потом появились сообщения, что встреча состоится после обеда. Потом еще сроки еще сдвинулись.
Около 19:30 мск советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация прибудет в Стамбул только поздно вечером. Ее возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Имена остальных переговорщиков не назывались.
В российскую делегацию, помимо Мединского, входят замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, а также замминистра обороны Александр Фомин.