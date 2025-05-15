Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская делегация направилась на место переговоров в Стамбуле

Российская делегация едет на место переговоров в Стамбуле, дворец Долмабахче, сообщают источники «РИА Новости» и «Интерфакса».

Источник: РИА "Новости"

При этом собеседник «Интерфакса» отмечает, что в четверг переговоров с Украиной, скорее всего, не будет — они возможны в пятницу. У комплекса находятся десятки журналистов, отмечает издание.

Источник ТАСС подтверждает, что в четверг переговоров с украинской делегацией не будет «в силу логистики». При этом собеседник агентства допустили разговор представителей России и Турции.

В свою очередь, «РИА Новости» со ссылкой на МИД Турции сообщает, что глава ведомства Хакан Фидан в четверг вечером планирует встречу с российской делегацией во главе с Владимиром Мединским.

Изначально предполагалось, что российско-украинские переговоры начнутся сегодня в 10:00 мск. Потом появились сообщения, что встреча состоится после обеда. Потом еще сроки еще сдвинулись.

Около 19:30 мск советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация прибудет в Стамбул только поздно вечером. Ее возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Имена остальных переговорщиков не назывались.

В российскую делегацию, помимо Мединского, входят замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, а также замминистра обороны Александр Фомин.