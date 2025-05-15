Мединский назвал конечной целью переговоров установление долгосрочного мира

Переговоры России и Украины в Стамбуле к вечеру 15 мая так и не начались и, по-видимому, будут перенесены на завтра. Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции, однако время встречи с представителями Киева до сих пор не определено. Состав делегации с украинской стороны также пока не объявлен. В заявлении для прессы Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.