Российская делегация начала встречу с главой МИД Турции Фиданом

Фидан и переговорщики со стороны России начали встречу.
В Стамбуле 15 мая началась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией, прибывшей на переговоры с представителями Украины. Делегация РФ в связи с этим направилась в президентский офис Долмбачхе. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
«Встреча делегаций началась в Рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче», — сообщил источник РИА Новости. По информации агентства, турецкий министр вылетел в Стамбул из Антальи, где ранее принимал участие в неформальном совещании глав МИД стран НАТО. Встреча проходит в Рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче, куда направилась ранее делегация, уточняло ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий, выразив надежду на достижение соглашения о прекращении огня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва настроена на серьезный поиск путей к долгосрочному мирному урегулированию. Среди целей переговоров — устранение первопричин конфликта и обеспечение национальных интересов России. Подробности о переговорах — в прямой трансляции URA.RU.