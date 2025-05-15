Российская делегация начала встречу с главой МИД Турции Фиданом

В Стамбуле 15 мая началась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией, прибывшей на переговоры с представителями Украины. Делегация РФ в связи с этим направилась в президентский офис Долмбачхе. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.