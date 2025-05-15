Мерц не исключил возможности конфискации российских активов

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с заявлением, что замороженные российские активы будут конфискованы, если закон позволит это сделать. Об этом он сообщил в интервью изданию Zeit.
«Если появится возможность использовать эти деньги на чистой правовой основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка», — заявил немецкий политик.
По словам Мерца, в настоящее время Берлин решает соответствующий вопрос.
Напомним, накануне французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что активы Российской Федерации, которые заморожены в ЕС, невозможно конфисковать.