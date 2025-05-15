Российская делегация встретилась с главой МИД Турции Хаканом Фиданом

Российская делегация, прибывшая в Стамбул 15 мая для переговоров с украинской стороной по вопросам вооруженного конфликта, вечером того же дня встретилась с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом пишет ТАСС.
По данным журналистов, встреча началась в офисе президента Турции Долмабахче. Глава дипведомства и российские дипломаты не делали заявлений для прессы, передает агентство.
Переговоры между представителями России и Украины, которые были запланированы на 15 мая, по предварительным данным, были перенесены на 16 мая.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил, что предстоящие переговоры с Украиной являют собой продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. И обратил внимание, что Москва готова к обсуждению с Киевом возможных компромиссов.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что не будет присутствовать на встрече лично, но направит в Стамбул группу переговорщиков. Ее возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.
Президент России Владимир Путин ранее утвердил состав делегации, в которую вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. При этом группу переговорщиков возглавил Владимир Мединский. Почему именно он занял эту роль, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркова.