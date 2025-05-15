Профайлер Анищенко: Зеленский в Турции продолжает играть на публику

«Что касается послания Зеленского — это опять-таки типичный перевод всего внимания на себя. Это такий нарциссический тип. “Я тут” — то есть все внимание на себя. Он понимает, что Путин не поехал, но ему надо делать акцент на том, какой он крутой, что “я вон тут прилетел брать на понт”. Он продолжает сценарий своей крутизны, исключительности. Он продолжает играть на публику, а что ему остается в этой ситуации. Он показывает, что “я крутой” и постоянно противопоставляет себя Путину», — сказал собеседник издания.