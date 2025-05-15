Профайлер Анищенко: Зеленский в Турции продолжает играть на публику

Владимир Зеленский заявлением о том, что он приехал в Турцию, продолжает играть на публику, показывая, какой он крутой. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, изучив видео с ним в турецком государстве.
«Что касается послания Зеленского — это опять-таки типичный перевод всего внимания на себя. Это такий нарциссический тип. “Я тут” — то есть все внимание на себя. Он понимает, что Путин не поехал, но ему надо делать акцент на том, какой он крутой, что “я вон тут прилетел брать на понт”. Он продолжает сценарий своей крутизны, исключительности. Он продолжает играть на публику, а что ему остается в этой ситуации. Он показывает, что “я крутой” и постоянно противопоставляет себя Путину», — сказал собеседник издания.
Анищенко также сообщал aif.ru, что Зеленского после заявления о бутафорном уровне делегации РФ на переговорах в Стамбуле на лица видна «гримаса проигравшего». Кроме того, он отметил, что у главы киевского режима выражение лица обиженного человека.
Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва рассматривает эти переговоры как продолжение мирного процесса, который был прерван в 2022 году.
15 мая в Стамбуле запланированы прямые переговоры России и Украины. В состав российской делегации вошли: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник ГУ генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы Министерства обороны РФ Александр Фомин. Также российский лидер Владимир Путин утвердил ряд экспертов от РФ.