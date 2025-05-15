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Рубио: единственный способ прорыва в переговорах—встреча Путина и Трампа

Госсекретарь США находится с визитом в Турции.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственным способом добиться прогресса на переговорах по Украине является личная встреча между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.

«Единственным путем, при котором мы сможем совершить прорыв в этом, является встреча президента Трампа лицом к лицу с президентом Путиным», — сообщил он представителям СМИ во время своего визита в Турцию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация РФ уже почти сутки ждёт начала переговоров.