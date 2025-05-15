Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил, что пока не знает, куда отправится 16 мая

Президент США Трамп не подтвердил и не опроверг возможную поездку в Стамбул на переговоры России и Украины.

Источник: Аргументы и факты

На фоне предстоящих российско-украинских консультаций в Стамбуле американский лидер Дональд Трамп сообщил, что его планы на пятницу, 16 мая, пока не определены.

«Мы вылетаем завтра, направление практически неизвестно. Можем быть здесь, а может быть там», — отметил он во время беседы с журналистами в Объединенных Арабских Эмиратах.

Президент США не исключил, что может вернуться в Вашингтон. Он также добавил, что часть из присутствующих на встрече журналистов может присоединиться к его поездке.

Ранее Трамп заявлял, что может посетить Стамбул для участия в переговорах Украины и РФ, которые были запланированы на 15 мая.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг сообщил, что глава РФ Владимир Путин не планирует приезжать в Турцию в ближайшие дни.