Трамп сообщил, что пока не знает, куда отправится 16 мая

На фоне предстоящих российско-украинских консультаций в Стамбуле американский лидер Дональд Трамп сообщил, что его планы на пятницу, 16 мая, пока не определены.
«Мы вылетаем завтра, направление практически неизвестно. Можем быть здесь, а может быть там», — отметил он во время беседы с журналистами в Объединенных Арабских Эмиратах.
Президент США не исключил, что может вернуться в Вашингтон. Он также добавил, что часть из присутствующих на встрече журналистов может присоединиться к его поездке.
Ранее Трамп заявлял, что может посетить Стамбул для участия в переговорах Украины и РФ, которые были запланированы на 15 мая.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг сообщил, что глава РФ Владимир Путин не планирует приезжать в Турцию в ближайшие дни.