Reuters: стал известен состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Помимо главы Минобороны, в состав украинской делегации войдут:
Сергей Кислица — первый замминистра иностранных дел Украины;
Александр Поклад — зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ);
Олег Луговской — первый зампредседателя Службы внешней разведки Украины;
Алексей Шевченко — замначальника Генерального штаба ВСУ;
Вадим Скибицкий — замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины;
Евгений Шинкарев — замначальника штаба командования воздушных сил ВСУ;
Александр Дьяков — замначальника штаба командования военно-морских сил Украины;
Алексей Маловацкий — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;
Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;
Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата обеспечения главнокомандующего ВСУ;
Александр Бевз — советник руководителя офиса президента Украины.
Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Подробнее о развитии событий — в материале «Ъ» «Это только первый акт большой пьесы».