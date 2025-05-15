Reuters: стал известен состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле

В состав украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле входят заместители глав разведывательных служб, замначальника Генштаба вооруженных сил, а также замминистра иностранных дел Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского. Ранее украинский лидер объявил, что возглавлять делегацию будет министр обороны Украины Рустем Умеров.