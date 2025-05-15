Командовал Сухопутными войсками и парадами: чем известен Олег Салюков, назначенный Путиным на новую должность

Салюков родился 21 мая 1955 года в Саратове. В 1977 отучился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище имени В. И. Ленина. Его он окончил с золотой медалью. Спустя восемь лет уже в в Москве он окончил с отличием Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. В 1996 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.