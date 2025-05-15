Командовал Сухопутными войсками и парадами: чем известен Олег Салюков, назначенный Путиным на новую должность

Салюков несколько лет командовал Парадом Победы на Красной площади.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому генерал армии Олег Салюков освобожден с поста главнокомандующего Сухопутными войсками. Он был назначен на должность заместителя секретаря Совета безопасности России.
С 2014 года Салюков командовал Сухопутными войсками. Также, на протяжении всего этого времени он руководил проведением парадов Победы на Красной площади в Москве, в том числе возглавил парад, состоявшийся 9 мая 2025 года. О военной карьере Салюкова и его личных достижениях — в материале URA.RU.
Новая должность Салюкова.
Путин назначил Салюкова замсекретаря Совбеза РФФото: Евгений Биятов / РИА Новости.
О том, что главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Олега Салюкова утвердили на должность заместителя секретаря Совета безопасности России, стало известно вечером 15 мая. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа. Указ об этом появился на сайте официального опубликования правовых актов.
До того, как на пост заместителя секретаря Совета безопасности был назначен Салюков, эту должность занимал Александр Масленников. Путин утвердил его кандидатуру 26 марта 2025 года.
Военная карьера.
Салюков родился 21 мая 1955 года в Саратове. В 1977 отучился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище имени В. И. Ленина. Его он окончил с золотой медалью. Спустя восемь лет уже в в Москве он окончил с отличием Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. В 1996 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
В декабре 2008 года Салюков был назначен командующим войсками ДВОФото: Алексей Майшев / РИА Новости.
В период с 1997 по 1998 год Салюков занимал пост командира 121-й мотострелковой дивизии. С 1998 по 2000 год возглавлял 81-ю гвардейскую мотострелковую дивизию.
С 2000 года он занимал должность начальника штаба, а затем возглавлял 35-ю общевойсковую армию, дислоцированную в Белогорске Амурской области. В 2003 году был назначен на пост заместителя командующего войсками Дальневосточного военного округа. С апреля 2005 года исполнял обязанности начальника штаба округа, а в декабре 2008 года был назначен командующим ДВО.
Указы Путина и Медведева о повышении Салюкова.
На должности главнокомандующего Сухопутных войск РФ Салюков был 11 летФото: Владимир Андреев © URA.RU.
По указу президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 10 декабря 2010 года военный был утвержден в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. 2 мая 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Салюкова на должность главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил России. 6 мая того же года ему был торжественно вручен штандарт главнокомандующего.
Спустя время, 22 февраля 2019 года. Салюкову было присвоено звание генерала армии. Помимо этого, он занимает должность начальника Московского территориального гарнизона. Также в январе 2023 года высокопоставленный военный занял пост заместителя командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО.
Участие в Параде Победы и награды Салюкова.
С 2014 года Салюков занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками. На протяжении всего этого времени он возглавлял проведение парадов Победы на Красной площади в Москве, включая мероприятие, прошедшее 9 мая 2025 года.
Военный награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «За военные заслуги», орденом Почета. Имеет также орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» и орден «За личное мужество».