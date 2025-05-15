Anadolu анонсировало участие Рубио в переговорах России и Украины

В переговорах примет участие делегация США, ее и возглавит Рубио. Ранее о планах посетить Стамбул сообщал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он говорил, что посетит переговоры вместе с Рубио.
Также в переговорах примет участие глава МИД Турции Хакан Фидан.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Также в делегацию включили экспертов.
Президент Украины Владимир Зеленский также утвердил состав переговорной группы. Ее возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров. Туда вошли еще 11 человек — от первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, руководства СБУ, службы внешней разведки, до старших офицеров.
В течение 15 мая Рубио делал несколько заявлений о переговорах. В частности, он усомнился, что прорыв на переговорах возможен, «пока президент [США Дональд Трамп] и президент [России Владимир] Путин напрямую не обсудят эту тему». Также он понадеялся на заключение перемирия на переговорах.