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Anadolu анонсировало участие Рубио в переговорах России и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио примет участие в переговорах России и Украины в Турции. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Источник: Reuters

В переговорах примет участие делегация США, ее и возглавит Рубио. Ранее о планах посетить Стамбул сообщал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он говорил, что посетит переговоры вместе с Рубио.

Также в переговорах примет участие глава МИД Турции Хакан Фидан.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Также в делегацию включили экспертов.

Президент Украины Владимир Зеленский также утвердил состав переговорной группы. Ее возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров. Туда вошли еще 11 человек — от первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, руководства СБУ, службы внешней разведки, до старших офицеров.

В течение 15 мая Рубио делал несколько заявлений о переговорах. В частности, он усомнился, что прорыв на переговорах возможен, «пока президент [США Дональд Трамп] и президент [России Владимир] Путин напрямую не обсудят эту тему». Также он понадеялся на заключение перемирия на переговорах.