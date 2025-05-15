Anadolu анонсировало участие Рубио в переговорах России и Украины

В течение 15 мая Рубио делал несколько заявлений о переговорах. В частности, он усомнился, что прорыв на переговорах возможен, «пока президент [США Дональд Трамп] и президент [России Владимир] Путин напрямую не обсудят эту тему». Также он понадеялся на заключение перемирия на переговорах.